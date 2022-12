Un allanamiento realizó este sábado la Policía y Fiscalía de Perú en la Confederación Campesina del Perú (CCP), instalación donde además se encuentran los partidos de izquierda Nuevo Perú y Partido Socialista.

En el lugar se desalojaron a decenas de personas que llegaron a Lima, capital del país, para participar en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

Los efectivos ingresaron con ocho fiscales a las dependencias ubicadas en plaza Bolognesi, donde había personas alojadas y se habían instalado carteles y pancartas. Además, según lo reportado por la policía, se encontraron hondas, machetes y pasamontañas.

📢⚠️ La policía bajo el amparo @DinaErcilia ha entrado de forma ilegal a los locales de la Confederación Campesina del Perú y @NuevoPeruMov en los que se encuentran manifestantes de regiones. Nuevamente usan la DIRCOTE para amedrentar a quienes protestan. Esto no es democracia!! pic.twitter.com/3ymc6dkyJ5

El ministro del Interior, César Cervantes, agregó que su sector actúa basado “en un principio democrático” y que todo lo encontrado se pondrá a disposición del Ministerio Público.

Las personas que estaban en el lugar negaron por redes sociales tener conocimiento de la presencia de esos objetos y exigieron que las autoridades investiguen su procedencia.

El edificio en el que se encuentran la CCP y los partidos fue rodeado por decenas de agentes policiales, según constató EFE, cuando se cumple el tercer día del estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno tras las marchas y manifestaciones violentas que han dejado, al menos, 22 muertos.

El asesor de la Confederación Campesina del Perú, Francisco Tello, calificó lo ocurrido como un “atropello del gobierno de la señora Dina Boluarte”.

“El día de hoy ha mandado a sus esbirros para poder, después de muchísimos años, desde la dictadura de Fujimori, atropellar nuestro local. ¿Cuál es la acusación que hace?, que simplemente los campesinos que han venido a protestar por el cierre del Congreso estarían armados”, señaló.

Tello dijo que las fuerzas de seguridad “siempre han sembrado” a los campesinos y aseguró que “este atropello no pasará”. Por ello, pidió la renuncia de Boluarte y de la fiscal general, Patricia Benavides, emplazando a ambas a que llamen a elecciones generales “lo más pronto posible”.

El partido Nuevo Perú también lanzó una alerta en redes sociales y denunció “el intento de allanamiento”, en el que, según dijo, “se encuentran alojados hermanos y hermanas que han llegado a protestar pacífica y legítimamente”.

Agregan que agentes vestidos de civil dirigen esta operación y que “hay riesgo de siembra de material y violencia contra las personas alojadas en el interior”.

El partido denunció, además, que la Policía tampoco permitió el ingreso al local de la congresista de izquierda Ruth Luque, que llegó “para atestiguar el allanamiento”.

Luque informó posteriormente, en Twitter, que logró ingresar al local “luego de exigir” que se le permita ejercer “la función de fiscalización y representación” que los legisladores tienen en Perú.

“No permitiremos que el derecho a la defensa se restrinja, cualquier limitación de derechos debe estar vinculado a un delito, no a hipótesis, no a sospechas”, remarcó.

Luego d exigir se permita ejercer nuestra función d fiscalización y representación; logramos ingresar. No permitiremos derecho a la defensa se restrinja, cualquier limitación d derechos debe estar vinculado a un delito no a hipótesis no a sospechas @FiscaliaPeru @MinjusDH_Peru pic.twitter.com/zChgG2OS5d

— Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) December 17, 2022