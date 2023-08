Un fatal incendio, que dejó al menos 73 fallecidos y 52 heridos, se registró durante la madrugada en Johannesburgo, Sudáfrica. Aún se desconocen las causas del origen del fuego.

Según dijeron desde los Servicios de Gestión de Emergencia, “la misión de búsqueda” de más víctimas sigue adelante en la zona.

“Los bomberos están dando respuesta actualmente a un edificio en llamas” en el centro de Johannesburgo, informó a través de la red social X (Twitter) el portavoz de esa oficina, Robert Mulaudzi.

Además, el funcionario explicó que los bomberos fueron alertados cerca de la 01:30 de la madrugada -hora local- y que entre los fallecidos hay siete niños, el más pequeño tenía “entre uno y dos años”.

“Es un edificio de cinco pisos (…) conseguimos evacuar a las personas que estaban dentro tan pronto como llegamos, mientras realizábamos operaciones de extinción de incendios”, detalló.

Entre los supervivientes afectados, que fueron trasladados al hospital, algunos sufrieron heridas de poca gravedad, mientras otros inhalaron humo.

@CityofJoburgEMS Firefighters are currently attending to a building on fire in @CityofJoburgZA CBD corner Delvers, Alberts street at this stage 10 people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical care pic.twitter.com/20b6NXaHvF

— Cojems Spokesperson (@RobertMulaudzi) August 31, 2023