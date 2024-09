Jaime Vadell abordó el delicado estado de salud de su esposa, Susana Bomchil, quien debe lidiar con una dura enfermedad que afecta a su memoria.

En conversación con Martín Cárcamo para el programa De tú a tú, el reconocido actor nacional reveló que la actriz debe recibir asistencia de una enfermera.

“Tiene conciencia relativa, de que no está bien, que ha perdido movilidad, que está mal en ese sentido”, mencionó el intérprete.

“Fue gradual pero bastante rápido, fue una gradualidad violenta. Pero se ha estabilizado, no ha seguido avanzando”, sostuvo sobre Bomchil, con quien lleva casi 50 años de relación.

“Es pésimo, qué quieres que te diga. No sacas nada con eso (conversarlo con ella) porque se le olvida, entonces es muy jodido”, admitió.

Vadell contó que hay muchas cosas que su esposa no recuerda, “pero hay muchas otras cosas que extrañamente sí recuerda. Es bastante desconcertante. Y vivir con una persona que no recuerda, es como que no se hubiera vivido”.

“Ella mantiene un amor tremendo. Cuando yo no estoy, le carga. Eso me jode un poco porque me da cosa salir. Me reconoce siempre, apenas entro”, mencionó.

Tras ser consultado sobre cómo es ver a la persona que ama en esa situación, indicó: “Es como las hueas. No hay otra palabra, no hay otra expresión”.