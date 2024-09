Jaime Vadell será el invitado estelar de “De tú a tú”, el programa de entrevistas de Martín Cárcamo en Canal 13.

En el diálogo, además de repasar su carerra como actor, Vadell se dio tiempo para abordar aspectos desconocidos de su obra, pero también reflexiones personales y más de algun secreto.

“Yo trabajo hoy porque quiero y porque necesito trabajar. No debería hacerlo, porque tengo una suma de dinero que me permitiría vivir sin hacer nada, pero me da terror empezar a gastar y me baja una avaricia terrible, entonces que entren algunos millones es agradable”, señaló el artista, quien a los 88 años no piensa en la jubilación.

En el programa, además, recibirá saludos de colegas como Luis Alarcón, Amparo Noguera y Carolina Arregui, con quienes ha trabajado en cine, teatro y televisión.

“Yo creo que mis padres tenían un mal matrimonio, no lo pasaron bien como pareja, tenían caracteres que no congeniaban. Mi padre era un hombre austero, con educación española y mi madre era una mujer inquieta, media intelectual y creativa”, apuntó.

Sus padres se separaron cuando Jaime era joven, pero todo tuvo un final trágico. “Mi madre decidió separarse, entonces tenía un novio y se fue a vivir a un departamento. Pero el novio se hizo el h…, la dejó sola tamboreando en un cacho, sin plata, sin trabajo, llorando”.

“Mi padre era buen hombre, así que la recibió de vuelta en la casa, pero con la condición de que no entrara a su dormitorio. Ella tenía que dormir en el piso de arriba. Aguantó unos meses y se murió, yo creo que de pena”, confesó.

Su padre, tras esto, falleció unos años después, cuando Jaime ya era un actor instalado. “Justo yo estaba estrenando ese mismo día una obra, ‘Hojas de Parra’. Fue fuerte, estuve a punto de irme a la casa a mitad de la obra”, recordó.

Jaime Vadell: “Yo era mal alumno, apenas pasaba de curso, muy desordenado”

Los hermanos Vadell, Juan y Jaime, pese a tener sólo tres años de distancia, eran totalmente diferentes. “Yo era mal alumno, apenas pasaba de curso, muy desordenado, medio hiperkinético, un niño insoportable que estaba metido en todo hablando”.

“En cambio mi hermano era impecable, hasta el día de hoy, un abogado muy serio. Juanito se parecía más a mi papá y yo a mi mamá”, declarará el actor, agregando que uno de los grandes dolores de su vida fue el separarse de su hermano por el exilio de este último.

“Mi hermano era director de Impuestos Internos en el gobierno de Allende, entonces tuvo que rajar. Para mi padre fue muy jodido, lo afectó mucho. Cuando se dio cuenta de que el exilio no era de un día para el otro ni de un mes para el otro, sino algo largo, eso lo tiró para abajo”, comentó sobre su hermano mayor, quien le envió un emotivo saludo desde México.

“De tú a tú”, que ya va en su cuarta temporada, debuta hoy a las 22:30 horas por las pantallas del 13 y todas sus plataformas.