Tras una dinámica en el penúltimo capítulo de Tierra Brava, Luis Mateucci se sinceró respecto al affaire que mantuvo con Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”.

Matías Vega le mostró al participante del reality un video donde una seguidora le hacía una pregunta: “Luis, después de todo lo vivido en Tierra Brava, ¿de qué te arrepientes?, ¿qué cosa no volverías a hacer?, ¿te arrepientes de tu relación con Chama?”

Ante ello, el trasandino contestó inmediatamente y seguro de su respueta: “Sí, me arrepiento, pero me arrepiento de haber confundido las cosas, no de mi relación de partner“.

Luis Mateucci por su affaire con Chama

“Yo sentía cosas muy bonitas por la Dani (Aránguiz), siempre, y como que acá me olvidé un poco de eso para dejarme llevar y confundir a La Chama también, entonces, sí me arrepiento”, continuó.

Vega le preguntó al argentino si se arrepentía, entonces, de “haber pololeado” con Méndez, a lo que Mateucci manifestó que nunca había pololeado con la modelo venezolana.

Sin embargo, enfatizó en que si se arrepentía de “haber jugado con sus sentimientos, a lo mejor, porque yo también me echo la culpa de que a veces no dejé las cosas bien claras y confundí“.

Actualmente, Luis Mateucci mantiene su relación con Daniela Aránguiz, con quien comparte constantemente registros en redes dejando en evidencia el avance y estabilidad de su vínculo amoroso.

Hay que recordar que el chico reality se unirá al nuevo programa de telerrealidad de Canal 13, Ganar o Servir, el cual tendrá lugar por las pantallas de Canal 13 el próximo domingo 21 de abril, justo después de la emisión de la gran final de Tierra Brava.