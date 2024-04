Un incómodo momento se vivió la mañana de este viernes en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión (CHV), luego que un sujeto insultara y le arrojara un trozo de pan al periodista Luis Ugalde en la comuna de Renca, en la región Metropolitana.

Como ha sido la tónica de toda la semana, los matinales llegaron a los puntos de fiscalización, donde personal de Carabineros y funcionarios de Tránsito controlan a los conductores para verificar que sus vehículos se encuentran al día con sus documentos respectivos.

En ese instante, una joven se le acerca para emplazar a los funcionarios, señalando que “si no viene la televisión no trabajan”.

Sin motivo alguno, otro sujeto se le acerca y le arroja un trozo de pan e increpa al periodista.

“Por qué me tiraste un pedazo de pan si yo no te he hecho nada”, le dijo Ugalde, mientras el sujeto seguía vociferando palabras que no se lograron entender al aire. De hecho, se puede escuchar como el hombre golpea el micrófono de CHV.

Julio César Rodríguez intentó calmar a Lucho, quien explicó que estaban comentando la fiscalización cuando se acercó el hombre. “Entonces para qué me gritan eso”, dijo entre risas el trabajador del matinal.

Tras el encontrón, cámaras del canal mostraron que personal de Carabinero se acercó al sujeto.

El momento fue capturado por televidentes y subido a redes sociales.