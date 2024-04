Un momento algo tenso se vivió en el último capítulo de Got Talent, cuando se presentó un joven llamado Sebastián, quien proyectó una imitación de Little Richard, ícono del Rock and Roll.

Sobre la pista el muchacho mostró bastante energía para interpretar el clásico Good Golly, Miss Molly. No obstante, su nivel de inglés le jugó una mala pasada.

Por lo anterior dos de los jurados, Diana Bolocco y Leonor Varela, fueron bastante severas con él, criticando su presentación.

La periodista indicó: “Tienes mucho ritmo, pero creo que no pronunciaste bien el Inglés, porque no entendí nada lo que dijiste (…) celebro tu energía y ganas”.

Varela fue aún más severa: “No es que no pronunciaste bien el Inglés, Sebastián, es que no estabas hablando Inglés, no era Inglés. Es más valioso atenerse a lo que uno domina”.

Momento en Got Talent

Por lo anterior, las dos evaluadoras le dieron un rotundo ‘No’ al joven, mientras que Francisco Reyes le entregó un ‘Sí’.

Ante esta situación, el cantante se retiró resignado del escenario, aunque agradeciendo el voto positivo del ex actor de TVN.

Hay que señalar que la situación generó algo de debate en redes sociales, entre quienes criticaron que Sebastián “se presentara con un tema en un idioma que no hablaba”.

Mientras tanto, otras personas sostuvieron que “por su energía en el escenario debió haber tenido otra oportunidad”.

Hay que señalar que el estelar de Chilevisión se encuentra en la fase inicial de audicienciones, para luego dar inicio a la competencia.

Hay que señalar que el programa reemplazó en el horario prime a Top Chef Vip, que semanas atrás proclamó ganadora a Belén Mora.