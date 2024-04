Durante el pasado jueves se informó respecto al robo del celular a la diputada Maite Orsini, quien fue abordada por ‘motochorros’ en la comuna de Santiago Centro.

La diputada, este jueves, estuvo invitada al matinal Buenos Días a Todos, donde confirmó el envío al Ministerio del Interior, acusando que la situación se “filtró” a los medios de comunicación.

En este sentido, la parlamentaria aprovechó la oportunidad de lanzar una crítica hacia otro matinal de TV, asegurando que realizaron especulaciones sobre el contenido del teléfono.

Desahogo de Maite Orsini en TV

Todo inició cuando María Luisa Godoy le preguntó: “¿Hay información que le preocupe y que se encuentre en ese celular?”.

Ante esto, Orsini indicó: “En el matinal de al lado estaban conversando sobre qué podía haber en el celular de Maite Orsini, qué tipo de fotos. No tengo miedo de ninguna foto, aunque sí obviamente una tiene conversaciones íntimas que no quisiera que se hicieran públicas”.

“No he cometido delito alguno, no tengo miedo de aquello, pero sí en la intimidad uno habla de política en confianza. Por supuesto que hay información que no quisiera que se supiera, pero no he cometido delitos ni tengo conversaciones con Hermosilla”, agregó.

“Me pareció de muy mal gusto. Yo soy una autoridad política, represento a miles de vecinos en el Parlamento, y que se especule sobre cuáles son las fotos o videos íntimos que están en mi celular me parece de pésimo gusto y tiene un sesgo con mi persona”, concluyó.

De acuerdo a Publimetro, en ese instante Maite Orsini habría hecho alusión a un generador de caracteres expuesto por Tú Día (Canal 13), el cual precisamente decía: “Qué habrá en el celular robado a Maite Orsini”.