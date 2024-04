Fue a mediados de 2022 cuando Romina Sáez vivió un episodio de violencia, cuando denunció haber recibido una golpiza de parte de personas que, en ese entonces, arrendaban una propiedad que era suya.

En ese momento la exchica Mekano, y actual abogada, inició acciones legales por el caso. No obstante, ahora aseguró que su situación judicial es sumamente compleja, ya que, de acuerdo a su testimonio, figura como imputada.

Por lo anterior, Sáez publicó un video en su cuenta de Instagram, en el cual pidió ayuda a sus seguidores.

“Lamento hacer este video, me veo en la obligación, porque hablé con mis abogados y me comunican que el contrato se terminó, ya que ellos hicieron el trabajo, pero no se pudo avanzar, ya que el Fiscal insiste en que soy imputada”, indicó.

“Tengo que pagar 3 millones 400 mil pesos, sin defender a mi madre, que también está imputada. No tengo la plata, ya pagué la primera parte, vendí mi auto, me cambié de casa, tengo la responsabilidad de mis perros que son mi prioridad”, agregó.

Situación de Romina Sáez

“Me veo en la obligación de pedir ayuda, de hacer algún tipo de beneficio o rifa, porque quiero justicia y no quiero tener que pagar por algo que no hice. Esto es totalmente injusto, y yo ya no puedo más, no doy más”, concluyó.

Hay que señalar que Romina Sáez se vio bastante afectada en el video, por lo que no pudo entregar mayores antecedentes respecto a su situación judicial.

La exmodelo había asegurado, tiempo atrás, que había tenido que someterse a operaciones para tratar de recuperar su rostro, el cual quedó con severas heridas.

“Un vuelco en el que nunca volveré a ser la misma, lo he dicho yo, lo han dicho mis médicos, y en todo aspecto. Por más que me haga muchas cirugías, mi cara no va a volver a estar igual”, indicó en noviembre de 2023.