La modelo y abogada habló de su complicado presente, asegurando que no ha tenido noticias positivas desde el punto de vista legal.

Romina Sáez estuvo invitada al programa Podemos Hablar, en donde habló de su situación actual a un año y medio de haber recibido una golpiza de parte de un arrendatario moroso.

Recordar que en ese momento la exintegrante de Mekano quedó con varias fracturas en su rostro y otras partes de su cuerpo.

Al ser consultada por Julián Elfenbein sobre el caso en tribunales, la también abogada indicó que no ha tenido buenas noticias.

“La justicia no llega todavía. Estoy muy decepcionada de la justicia. Esto se encuentra en una querella criminal de homicidio frustrado”, indicó, de acuerdo a un adelanto del espacio de CHV.

Presente de Romina Sáez

“Tengo unos muy buenos abogados, gracias a Dios y a mi madre que puedo costearlos. La justicia para la víctima hay que costearla, no como en otros países. Ha sido muy lento el proceso y para mí deja mucho que desear, porque solamente quieren cerrar las causas”, agregó.

En este sentido, el animador también le preguntó respecto a la situación del sujeto que la agredió en marzo de 2022.

“Sigue ahí, poniendo música, dedicándose a cualquier tontera, nomás, haciendo su vida como él la quiere hacer y yo siento mi vida totalmente paralizada”, aseveró.

Por último, también confirmó que ha intentado recuperar su rostro mediante operaciones, aunque desliza que es difícil que vuelva a ser la misma.

“Un vuelco en el que nunca volveré a ser la misma, lo he dicho yo, lo han dicho mis médicos, y en todo aspecto. Por más que me haga muchas cirugías, mi cara no va a volver a estar igual”, concluyó.