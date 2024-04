El animador se molestó con el comentario que realizó una persona durante un despacho en directo. "A veces hay que decir las cosas, aunque no las quieran escuchar", remató.

Un momento algo controvertido tuvo José Antonio Neme en el matinal Mucho Gusto, esto luego que un movil del espacio mostrara la situación que vive población inmigrante en Estación Central.

Todo partió cuando Karim Butte llegó hasta un sector con alta presencia de comercio ambulante. En ese momento, consultó a un hombre respecto a los peligros de cocinar a gas en plena calle.

Ante esto el hombre, extranjero, indicó: “¿Y de qué voy a vivir? Desde que llegué a Chile he dejado más de 20 currículums y nunca me llamaron. Soy profesional, guardia, sé soldar, trabajo carpintería (…) tengo que sobrevivir, tengo dos hijas, esposa”.

Esto último generó bastante molestia en el animador antes mencionado, quien realizó un extenso descargo en su programa.

“Nadie sale de su país porque quiere, pero me parece curioso que se le exija al país residente, beneficios, realidades diferentes, que no tienen en su país de origen”, indicó algo enojado.

Neme por reclamo de inmigrante

“Ese señor no llegó acá porque tenía un trabajo mejor de arquitecto, médico. Entonces, si con credenciales en su país de origen, educado en su país, y no se le da la oportunidad, muy lamentable y a lo mejor muy injusto, no se le puede traspasar la exigencia a un país distinto”, añadió.

“Discúlpenme que sea tan duro, pero a veces hay que decir las cosas, aunque no las quieran escuchar”, concluyó.

Hay que señalar que el descargo de Neme encontró opiniones divididas en redes sociales, aunque en su mayoría las personas expresaron “estar de acuerdo con él”.

El animador retomó la animación de Mucho Gusto hace algunos días, luego de un periodo de vacaciones.