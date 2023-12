El animador del matinal de Mega no pudo contener sus lágrimas, por lo que rompió en llanto, apenas comenzó el programa. Ante la estupefacta mirada de sus compañeros de pantalla tuvo que explicar sus razones detrás del percance.

Pese a que cada mañana, cuando el matinal de Mega, Mucho Gusto, comienza es posible ver a su animador José Antonio Neme desbordante de alegría, más aún cuando se trata de hablar de la Familia Real Británica, esta mañana fue diferente, puesto que el también periodista rompió en llanto súbitamente.

Cuando Meganoticias Amanece inició el enlace con el matinal, Karen Doggenweiller les dio la bienvenida: “Que bueno saludarlos en este último mes del año, estuviste fantástico José en 100 indecisos, ya se cumple un ciclo y la próxima semana con votaciones”, dijo su co-animadora mirando atentamente a Neme, quien se balanceaba nervioso fuera del cuadro que podía captar la cámara.

Pero apenas intentó responderle, José Antonio Neme no pudo ocultar su voz quebrada: “Sí… tenemos… elecciones”, dijo intentando concentrarse en mirar a las cámaras; sin embargo, el particular de su tono de voz detonó las risas entre sus compañeros.

“¿Qué te pasó?”, le consultó Doggenweiller quien se encontraba a su lado. “Nada, nada”, dijo tratando de recuperar la compostura, mientras sus colegas hacían bromas sobre que estaba atorado.

No obstante, apenas pudo explicarse, las carcajadas desaparecieron: “Estas fechas de la navidad me ponen un poco emocionado. Me emocioné”, admitió.

Luego de que Karen lo invitara a desahogarse y hablar sobre qué lo aquejaba, Neme no pudo contener el llanto y pidió concentrarse en la foto navideña de la Familia Real.

“Mi vida, ¿qué pasó? ¿Es verdad?”, le preguntó su compañera aún incrédula para luego disculparse por las risas.

“Perdón a la gente (…) ha sido mucho estrés, perdón. Ha sido un año difícil, intenso”, explicó.

Tras sus declaraciones, su compañera Karen Doggenweiller lo felicitó por su trabajo en el programa de política con el objetivo de retomar la pauta del programa y dejar atrás el momento, lo que logró luego de unos minutos.