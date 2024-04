Kike Morandé compartió con Ingrid Parra en su programa de YouTube, en donde hablaron de los tiempos en que ambos compartieron en el extinto Morandé con Compañía.

De acuerdo a lo que replicó Publimetro, en esa instante ambos analizaron los factores que llevaron a que el programa bajara la cortina en 2021.

En este contexto, Morandé arremetió contra actores nacionales, específicamente sobre el supuesto rol que algunos cumplieron durante el periodo conocido como ‘Estallido Social’.

“En su minuto, los teatristas eran los de ‘vamos a la Plaza Italia, vamos a la Plaza Italia’. Hoy día, después de la Plaza Italia, se quedaron todos sin pega y se dieron cuenta que la Plaza Italia no sirvió para mucho más que quemar iglesias y sacar un Presidente”, indicó.

“Todos esos extremos influyeron mucho en la manera de pensar y ver las cosas de la gente que maneja la televisión. Entonces salimos todos los que podíamos ser algo contrario a la Plaza Italia”, añadió.

Ante esto, Parra indicó: “Uno no sabía qué era lo correcto y que no, en que la podía embarrar y en que no. ‘Si digo esto, puede sonar demasiado y se pueden ir en contra de las chiquillas’, como que uno tenía más cuidado”.

Descargo de Kike Morandé

Hay que señalar que Morandé con Compañía, producido por ‘Kike 21’, tuvo su término en enero de 2021, en plena pandemia.

No obstante, en ese entonces gran parte de aquel elenco pasó a un nuevo programa llamado Mi Barrio, el cual era llevado a cabo por la misma productora.

Aquel espacio, conducido por Fernando Godoy, se mantuvo algunos meses en pantalla, sin lograr igualar los números de su antecesor.