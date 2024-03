En el último capítulo de Como la vida misma, Carol ya dio a luz a su hija, Esperanza. La joven entró en trabajo de parto teniendo sólo 32 semanas de embarazo.

El emotivo episodio conmovió a muchos en redes, así como también hizo reír a otros que no pasaron por alto diversos detalles presentes en la escena del nacimiento de la niña.

Cabe recordar que la hija de Sole llegó hasta la clínica por fuertes contracciones, anticipando que la bebé nacería pronto, y prematura. Una vez que la joven madre primeriza rompió fuente, la llevaron a la sala donde el equipo médico la preparó para el procedimiento.

Tras pujar por un largo rato, y mientras toda su familia estaba fuera, en la sala de espera, en medio de una cadena de oración, Carol dio a luz a la pequeña, quien no lloró ni emitió ningún sonido al llegar al mundo.

De hecho, la pequeña fue rápidamente trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ya que no estaba respirando.

Fue aquello lo que tocó la fibra de muchos cibernautas, además de la situación en sí (embarazo adolescente, nacimiento prematuro, conexión madre-hija y un largo etcétera).

Sin embargo, otra parte de la comunidad digital consideró que el nacimiento de Esperanza fue “muy falso”, tanto por la falta de sangre, la apariencia del bebé, la duración de las escenas, la reacción del equipo médico, la actitud de varios de los personajes, entre otras cosas.

Tales aspectos dividieron a los usuarios de X (Twitter), pues a la hora, existe un centenar de reacciones que evidencian que el último capítulo de la telenovela no convenció a todos los televidentes.

#comolavidamisma fui mamá hace un año y medio de una niña y tbn entre al parto con mi mamá, y la escena me emocionó caleta, me acordé de todo y sentí pena cuando dijeron q no respiraba la bebé y abracé ami hija y me puse a llorar a escondidas paq mi mamá no me webee x sensible

— Gatita Sindia (@aviggail) March 29, 2024