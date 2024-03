Este miércoles Cathy Barriga, la ex edil de Maipú, cumple dos meses y nueve días desde que se decretara arresto domiciliario total en su contra, mientras dure la investigación por fraude al fisco durante su administración municipal.

Desde entonces, la ex “robotina” no ha detenido sus publicaciones en redes sociales, sin embargo, recién ahora rompió el hermetismo del arresto al hablar por primera vez con los medios de comunicación.

Fue a través de un audio enviado a la panelista de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos, que Barriga se refirió a las palabras del Alcalde Tomás Vodanovic en su contra en el más reciente episodio de Podemos Hablar.

En ese entonces, el actual edil de la comuna afirmó que: “Por la envergadura de los delitos cometidos, yo creo que requerían de otra medida cautelar”, sin embargo, afirmó que mantenía la esperanza en la justicia.

“Estamos todavía en etapa de investigación, y yo creo que la justicia tarda, pero llega”, aseguró en el programa.

Frente a esto, la ex Alcaldesa de la comuna se refirió en conversación con el mencionado espacio de farándula: “Hay gente subiéndose a la micro (de hablar mal de ella)”, dijo en clara referencia a Vodanovic.

“Es bien triste escuchar a gente que no me conoce… Yo llevo muchos años en la tele, en los estudios de la Rock and Pop tuve una carrera chiquitita con distintos aciertos y como una pelotita de nieve tuve teniendo más oportunidades”, agregó en su defensa.

A lo que agregó: “Yo siempre tuve el cariño de la gente, y finalmente, cuando tú eres más hermética con tu vida, yo soy más cerrada con mi vida, me he protegido por las cosas que me han pasado, se sienten con el derecho a inventar y a crear realidades que no son”, aseguró.

Y cerró diciendo:“Yo estoy muy lejos de lo que dicen que soy, y es un daño”.