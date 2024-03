“Ay, mira, en verdad como que estoy un poco chata. Y sabí que ya le he dado hartas vueltas”, con esta frase comienza el controvertido audio filtrado de la animadora de CHV, Diana Bolocco.

En el registro que fue replicado por varios internautas, quienes no tardaron en especular sobre el fin de su matrimonio con Cristián Sánchez, esto por sus supuestas alusiones a una crisis matrimonial.

“Y en el fondo encuentro que nunca es tarde para cambiar, y sobre todo si es por algo mejor. Súper difícil igual. Pero mira, la decisión la estamos tomando juntos”, se le oye decir a la animadora.

A lo que suma: “Ya mira, si no funciona, no funciona nomás, ¿qué tanta cuestión? Lo que me pasa, en el fondo, es que como que ya no tengo confianza, ¿cachai o no? ¡Y todos los días pasa algo! Es desgastante. Y la verdad que lo que más necesito ahora es estabilidad. ¿Cachai?. Ay, hueona, no sé. Qué difícil“.

La verdad detrás del audio filtrado de Diana Bolocco

Sin embargo, todo lo dicho por la animadora sería un montaje. De acuerdo a Glamorama, una “importante fuente a este sitio que se trata de un audio hecho público con intención”.

Con ello, se trataría de un registro con el propósito de hacerse viral y que tendría el objetivo de enganchar al público con algún tipo de publicidad o nuevo programa. Esto, pues, ya ha ocurrido antes con Francisco Saavedra y Vesta Lugg.

BioBioChile intentó contactarse con Diana Bolocco para recoger su versión respecto al audio, sin embargo, la animadora no contestó.