Este lunes se cumplirán dos meses de la muerte del actor Tomás Vidiella a causa del coronavirus. Su infección se produjo en un brote al interior de una obra de teatro llamada Orquesta de Señoritas, en la cual estaban involucrados otros intérpretes.

Una persona que también estuvo contagiado de la COVID-19 y participó de aquel montaje fue Cristian Campos, quien recientemente dio una entrevista a Revista Sábado para analizar el tema.

En este sentido, Campos sostuvo que quedó perplejo al recibir un mensaje en Twitter, en el cual una persona lo señalaba como causante directo de la muerte de Vidiella.

“Tú lo mataste, no vas a poder vivir con tu conciencia, vas a tener que irte del país’. No conocía a la persona que había escrito eso y lo único que pensé fue: ‘¿Por qué dice que lo maté yo? ¿Qué es esto?”, señaló.

En este sentido, el actor sostuvo que dentro del grupo respetaron la decisión de Vidiella de subirse al escenario y participar de los ensayos de la obra, pese a que tenía 83 años.

“Él decidió subirse al escenario. ¿Cómo le íbamos a cuestionar esa decisión? ¿Había que decirle ‘estás muy viejo, quédate en la casa’? Eso lo encuentro totalmente condescendiente”, expuso.

“Trabajamos arduamente en el entendido de que estaba permitido porque legalmente el Ministerio de Salud nos había dado la autorización para funcionar con aforos reducidos”, agregó.

Asimismo, Campos también habló de la especial relación que tuvo con Vidiella, asegurando que de momento no tiene pensado subir a la tablas nuevamente.

“Salgo a caminar y me quedo pegado mirando el departamento de Tomás, su ventana, imaginando su pieza, sus cosas, sus zapatos, porque éramos vecinos. No tengo el páncreas para subirme al escenario, no por el momento”, concluyó.