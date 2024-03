Un momento bastante tenso se vivió en el matinal Contigo en la Mañana, luego que Julio César Rodríguez lanzara una broma en vivo a Monserrat Álvarez, la cual molestó a la animadora.

Todo inició cuando el matinal estaba mostrando en vivo las fiscalizaciones de vehículos en la comuna de Renca.

Al escuchar el testimonio de una mujer, que conducía con su licencia vencida, Álvarez le entregó una recomendación en directo, sobre la cual su compañero bromeó.

“La persona tiene que meterse a la página de su municipio, porque cada municipio tiene sistemas distintos. En Las Condes, por ejemplo, el día lunes se abre a las 10 de la mañana la agenda digital”, indicó.

Monserrat Álvarez y broma de Julio

Broma de JC enojó a Monse pic.twitter.com/pJSnyjZGXb — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 26, 2024

Ante esto, Rodríguez lanzó: “Pero no hay nadie mirando de Las Condes, pues Monse”.

Aquello molestó bastante a la periodista, quien tomándose la cara sostuvo: “Que me has aportillado hoy, mejor habla tú no más”.

Tras eso Julio César aclaró la situación, algo más serio: “Es una broma Monse, habla no más”.

“Estoy dando ejemplos para ayudar a la gente, da lo mismo el municipio”, retomó la comunicadora, aún molesta.

Hay que señalar que dicho matinal ha tenido una disputa bastante dura con Tú Día (Canal 13), por el liderato en las mañanas.