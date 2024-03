A través de su cuenta en Instagram, la periodista desmintió que vaya a ingresar al nuevo espacio de Canal 13, indicando que su prioridad son sus hijos.

“Me han llegado infinitos comentarios sobre un video que está circulando en redes sociales”, comenzó señalando en sus Historias.

“Primero que todo, yo quería decirles que me molesta un poco que se esté haciendo publicidad con mi nombre, o supuestamente mi nombre, para este nuevo reality”, sostuvo.

“El tema es que yo sí tuve la propuesta, sí fui a la reunión con ellos, y al final decidí que no iba a entrar porque para mí, ante todo, la prioridad son mis hijos”, puntualizó.

“No me acomoda el formato. Yo tampoco creo ser un personaje que vaya a servir en ese reality, así que decidí no ingresar, por ende se abrieron cupos para otras personas. Quiero explicarles que yo no voy a entrar al reality”, concluyó.

Recordemos que en los últimos días se viralizó un spot publicitario del reality en el que Naya Fácil y Coca Mendoza, dos de las participantes confirmadas, especulan con un posible ingreso de Gallardo a la competencia.

Cabe destacar que el viernes Canal 13 confirmó la participación de Gala Caldirola en el programa.

En el reality, la española se reencontrará con Oriana Marzoli y Luis Mateucci, a quienes conoció en Volverías con tu ex. Marzoli fue su rival en tal encierro, mientras que con Mateucci tuvo un breve romance cuando éste aún era pareja de Oriana.