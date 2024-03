El pasado jueves se revivió la polémica entre Luis Slimming y Paul Vásquez, luego que ‘Don Comedia’ realizara un chiste en Viña 2024, donde hacía relación a las adicciones que el ‘Flaco’ tuvo en el pasado.

Recordar que, hace algunos días, el exDinamita Show indicó: “Si él dice que no fue una apología a la droga, yo creo que sí hizo una apología de mi condición de drogadicto”.

Fue ante esta situación que Slimming decidió hablar en su programa online llamado Sentido del humor.

En este sentido, el comediante de 37 años expresó una disculpa hacia su colega, aunque dejó entrever una crítica por “poco sentido del humor”.

“Sorry Paul, no debí. Dices que eres el único que puede hueviarse con eso y en eso te encuentro razón. Es tu historia, puedes hacer chistes de eso. No debí quizás hacer esto; pensé que tenía ‘el permiso’ pero en realidad no lo tenía”, indicó

“Me da lata que un humorista tenga menos humor que un alcalde, como el de Marchigüe que se cagó de la risa”, agregó.

Comentario de Luis Slimming

Fue así como el reciente triunfador de Viña 2024 quiso dejar la polémica en el pasado y aseguró que tiene como referente a Paul Vásquez.

“Me da lata porque lo considero un héroe y de verdad es hacer chistes de la gente que admiro; pero, claro, a él le molestó. Pero en El Purgatorio dijo que siguiera, ya pero filo: no le gustó, sorry, se acabó el tema”, concluyó.