Jennifer Galvarini (Pincoya) ha tenido una agenda cargada de eventos en los últimos meses, producto de su paso por el reality Gran Hermano y, ahora último, en el programa Top Chef.

Sin embargo, en los últimos días varios espacios de farándula iniciaron especulaciones en torno a su vida personal, algunos asegurando que la mujer oriunda de Chiloé enfrentaba un quiebre matrimonial.

Ante esto, de acuerdo a lo expuesto por Página 7, la propia Pincoya dio una entrevista al espacio Que te lo digo, donde aprovechó de despejar dudas.

Pincoya y rumores de quiebre

“Se especula harto, que yo salgo y no voy a mi casa. Yo estoy con todo, no sé si permiso, pero con el consentimiento de mi marido, (me dice) que disfrute la oportunidad que tengo”, aseguró.

“La gente de repente piensa que por el hecho de ser mamá, no puedo salir a darme una vuelta, a disfrutar con amigos, no puedo salir a bailar. Eso no tiene nada que ver”, agregó.

Segundos después, la finalista de Gran Hermano incluso se refirió a las críticas como “machistas” hacia su persona.

“Yo soy libre de hacer lo que quiera con mi vida, independiente de que esté casada. ¿Qué tiene de malo que mamás trabajen y salgan? Nadie debería meterse”, concluyó.

Hay que señalar que la influencer tuvo un controvertido paso por Top Chef, en donde fue eliminada en las primeras semanas, pero regresó tras el repechaje.