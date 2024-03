A comienzos de julio del año pasado, a través de redes sociales se filtró un registro donde se podía ver al animador de televisión, Jean Philippe Cretton besándose con una mujer desconocida en medio de una fiesta. El video, como era de esperarse, originó los rumores del término de su relación con Pamela Díaz.

La pareja, para ese entonces, ya contaba cuatro años de relación, la cual tuvo sus inicios cuando coincidieron en la animación de programa nocturno “La noche es nuestra”.

Solo horas más tarde de que se dieran a conocer las imágenes, la identidad de la mujer con la que se mostró cariñoso Cretton se reveló, así como también el fin de su relación con la figura de televisión.

Hasta ahora, poco se han referido los involucrados al quiebre, siendo Díaz quien más se ha abierto al respecto, quien confesó en un capítulo de Tierra Brava que “lloré más que la chucha(sic), casi me dio taquicardia”.

Ahora, el ex animador de Podemos Hablar, se refirió al quiebre con “La Fiera” en conversación con el matinal de TVN, donde aprovechó de hacer su mea culpa al respecto.

“Es raro porque siento que no tuve tampoco las herramientas para manejarlo, hay que tener como ciertos códigos y formas que yo por momentos las logré, por otros momentos no“, comenzó relatando a Eduardo Fuentes, según consignó Página 7.

A lo que agregó: “Es complicado, porque estamos hablando de una relación con una persona, se compone de cosas que son muy personales, muy íntimas”.

Pese a ello, debido a lo mediático de su relación y de sus trabajos, Jean Philippe Cretton admitió que sabía que su quiebre con Pamela Díaz sería parte del escrutinio público.

“Es difícil que eso de alguna manera no pueda estar sujeto al escrutinio público o a comentarios (…) No me estoy quejando, en el fondo siempre supe que iba a ser así, sería muy insólito en decir ‘oh me siento agredido, me carga que se metan en mi relación. Hubo cosas que me resultaron difíciles de manejar“, afirmó para luego asegurar que el tema está “saldado y sanado”.