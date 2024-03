Esta tarde, TMZ compartió un video que confirmaría la salida de compras de la princesa de Gales, Kate Middleton, junto al príncipe William el recién pasado fin de semana.

En concreto, fue el sábado que Kate visitó la “Windsor Farm Shop“, tienda que está a tan sólo una milla de su casa en Adelaide Cottage, según consigna The Sun.

Aquella salida había sido notificada sólo por testigos oculares, lo que había hecho crecer la desconfianza e incertidumbre frente al estado de Middleton, y sobre si aquel paseo había sucedido o no realmente.

Video confirmaría salida de compras de Kate Middleton

A pesar de ahora contar con una prueba gráfica, la comunidad digital sigue incrédula.

“A mí no me parece Kate”, “Esa no es Kate, pero buen intento”, “Definitivamente no es ella”, son tan sólo algunos de los cientos de comentarios que ha recaudado el video compartido.

Dicho sábado, el matrimonio había salido en la mañana junto a sus tres hijos, pues los acompañaron a una serie de actividades deportivas, añade The Sun, así como también People y Page Six.

Los mismos medios internacionales informaron que testigos oculares aseguraron que Kate lucía “feliz, relajada y saludable” durante la salida, lo que, de hecho, puede evidenciarse en el registro compartido por TMZ.

Sus hijos, sin embargo, no acompañaron a sus padres a la tienda de granja. Uno de los testigos confirmó que “Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal que ella estuviera lo suficientemente saludable como para bajar a las tiendas“.