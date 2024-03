Sebastián Layseca y Carmen Gloria Bresky estuvieron casados durante casi 20 años. El actor, la noche de este viernes, estuvo presente en La Cabaña, espacio televisivo donde se sinceró respecto a la separación con quien personificó a Marcia en Casado con hijos.

Julia Fernandes, en un momento a solas con él, le preguntó por el estado de su corazón. “Está súper bien mi corazón”, le respondió el intérprete. Sin embargo, “Para una historia tan larga, es más o menos reciente“, enfatizó.

“Siempre hay un desgarro, pero ya está, ya estamos los dos viviendo historias distintas”, añadió. En la instancia, la modelo brasileña le preguntó, además, sobre si soportaría ver a Carmen Gloria con alguien más.

Sebastián Layseca por su separación con Carmen Gloria Bresky

“Sí, por supuesto, ¿por qué no? Por supuesto, lo celebraría… (risas), no, no me da la modernidad como para celebrarlo, o sea, en realidad, todo bien. Uno tiene que aceptar todo lo que ocurra, no hay otra opción”, contestó Layseca.

Más adelante en el programa, cuando todos los participantes se encontraban reunidos en el patio junto a Karen Doggenweiler, Sebastián fue consultado nuevamente por el tema.

“En nuestros tiempos es un gran logro tener un matrimonio que dure 19 años, intensísimo, entonces, uno tampoco puede entrar en la desesperación y decir que las cosas son en este momento y no van a volver a ser, o ya no va a ser nunca más”, expresó el actor.

“Eso que ya existió, y que fue un gran amor; está ese profundo amor que yo todavía siento por ella y que seguramente sentimos por esta unión que tuvimos“, transparentó quien interpretó a René García en Como la vida misma.