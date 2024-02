Carmen Gloria Bresky estará presente en el próximo capítulo de La Cabaña. En el show, que se emitirá este viernes, la actriz se sincerará respecto a la separación con su exmarido, el también actor, Sebastián Layseca.

La pareja de intérpretes chilenos se casó el año 2004 y, durante su matrimonio de casi 20 años, tuvieron dos hijos. Tras su quiebre, que fue confirmado por la misma Carmen Gloria durante el 2023, la actriz confesó que tomar distancia con Layseca le ha ayudado en un sentido más personal.

“Me sirvió para confirmar que soy una mujer fuerte y que conmigo puedo todo, y, después, confirmar que soy una niña todavía y que sí tengo muchos miedos, y que soy muy vulnerable también, aunque me veo muy fuerte”, comentó en un adelanto del episodio quien encarnó a ‘Marcia’ en Casado con Hijos, según consigna La Cuarta.

Carmen Gloria Bresky por su separación con Sebastián Layseca

“Sé que puedo, y sé que puedo fallar. Sé que puedo tener miedo, no estar a cargo de todo, de repente soltar y, no sé”, comentó después Bresky. “Esa es mi nueva frase ahora: no sé”, agregó, detalla el medio citado.

“Tuve la bendición de tener unos hijos maravillosos, bacanes, sensibles y que me aman y eso me hace muy completa”, añadió la intérprete en el momento de sinceridad.

El año pasado, cuando Carmen Gloria confirmó los rumores de separación que existían en torno a su relación con Sebastián, hizo énfasis en la buena relación familiar que mantenían con Layseca y sus hijos en común.

“Me siento orgullosa de la familia que construimos, de los hijos que criamos, y hasta hoy tengo una muy buena relación con Sebastián, porque seguiremos siendo familia para siempre”, expresó la actriz en una entrevista con Revista Sarah.

“Yo me siento súper orgullosa de mí, muy tranquila por haber tomado una decisión consciente y con valentía, que no es fácil (…), llegar a estar 20 años con alguien es un súper logro, y si a alguien le importa si ahora estoy bien, les diría que sí, estoy muy bien”, aseguró también en dicha ocasión.