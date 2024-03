Finalmente, el pasado viernes Mega emitió el capítulo de La Cabaña donde estuvieron invitados Sebastián Layseca, Francisco Fañobeitía, Lisandra Silva y Julia Fernandes.

Fue precisamente en este capítulo donde la modelo brasileña contó su versión respecto al choque que, en 2017, protagonizó junto a Ignacio Lastra en Providencia, en el cual el joven quedó con el 80% de su cuerpo quemado.

Lo cierto es Fernandes lloró bastante al recordar el hecho, por lo que incluso tuvo que salir del set para recuperarse.



“Entregué toda la plata que yo tenía a un hospital, que no era mi deber, a un auto que yo no debería pagar, a una persona que se pasó 3 luces rojas”, indicó llorando.

“Yo me vi pobre, con 22 años, sola, en un país que no era el mío, juzgada. Mi post-accidente fue horrible, me autodestruí. Yo creo que cuando llegas al fondo, la única opción que tienes es subir”, agregó.

Tras aquello la brasileña narró que logró reencontrarse con Lastra después del accidente, el cual marcó el fin de la relación entre ambos.

“Fue un encuentro muy emocionante. Yo sé que después del choque él cambió, ahora es un hombre mucho más lindo”, expresó.

“Y yo sé que por más que no tenga las cicatrices, que todas las personas me juzgan por no tenerlas, no fue mi culpa, no fue mi culpa”, alcanzó a decir antes de retirarse del estudio.

Hay que señalar que, tras el fin de su pololeo,ambos rehicieron su vida fuera de los medios de comunicación.