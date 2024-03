La noche de este sábado, Ernesto Belloni estuvo junto a Ángeles Araya, Kike Morandé y Bárbara Hernández en La Divina Comida.

En una de las dinámicas propias del programa, la que consiste en llevarle un presente al anfitrión de turno, la periodista sorprendió al humorista con un regalo que lo dejó al borde de las lágrimas.

“Este es un regalo muy simbólico“, le anticipó Ángeles al momento de entregárselo. Cuando Ernesto notó qué había dentro de la bolsa, la emoción fue inmediata. Debido a la reacción del exMCC, la comunicadora también se conmovió.

Se trataba de ropa para bebé con motivos femeninos. “Yo siempre quise tener niñita, siempre, toda la vida“, confesó Belloni.

“Siempre cuando me casé quise tener niñitas, y al final tuve dos hombres, que igual feliz”, agregó.

“Pasó el tiempo y bueno, mi hijo… Se embaraza la novia de él, fueron al doctor por primera vez para saber qué era, y nosotros juntábamos los dedos. De repente mi hijo dice ‘ay, les cuento que ¡es niñita!’ Y yo que lloro…“, relató Ernesto.

Después del emotivo momento, Araya y Bárbara comentaron la reacción del comediante solas frente a la cámara. “Bastó con que uno le dijera ‘Sofía’, y fue así pero fua. Hacía pucheros para llorar”, dijo la comunicadora.

“Para serte honesto, no lo había visto así que se pusiera a llorar, no se me habría ocurrido“, opinó Kike Morandé cuando fue su turno de declarar respecto al sensible episodio.