Jean Paul Pineda fue acusado de violencia intrafamiliar en contra de su esposa, Faloon Larraguibel. En aquel contexto, desde el matinal Tu Día, el panel tomó contacto con el padre del futbolista, Adán Pineda.

“Como él es famoso y ella también, entonces, se le da mayor cobertura“, expresó el hombre en conversación con Priscilla Vargas. “Es que más allá de la cobertura y de ser famoso, yo insisto, él como deportista tiene una responsabilidad (…), porque él termina siendo un ejemplo para el resto“, le respondió la periodista.

“Sí, como todos. Pero por eso digo, ¿quién no ha cometido errores? Si para qué vamos a ahondar en ese tema. Personajes; deportistas más famosos han cometido errores peores, entonces, no quiero ahondar más en ese tema”, contestó el papá del deportista.

Priscilla Vargas confronta a padre de Jean Paul Pineda

“Es que sabe qué, don Adán, el tema es que aquí estamos hablando de un delito“, le manifestó la conductora. “Esperemos que la justicia determine si es delito o no”, le replicó Pineda.

“Porque reitero, yo te puedo acusar de que me pegaste pero mientras las pericias médicas o medicinales no demuestren lo contrario… Porque me puedo hasta yo pegar y acusarte de que me pegaste, entonces, es hilar muy fino y yo reitero, el Paul nunca le ha pegado a la Faloon, nunca“, continuó el hombre.

“Yo lo escucho, don Adán, y lamentablemente, en su tono; en la forma en que usted diga que no lo quiere justificar, de alguna forma sí lo está justificando con todo lo que nos ha ido contando, porque la violencia no se justifica“, declaró Vargas.

“Más allá de por lo que ellos estén pasando (proceso de separación), o si llevan una muy mala relación, la violencia, Don Adán, y que nos sirva a todos de lección, no se justifica, porque por eso estamos donde estamos“, opinó la comunicadora.

“Siempre he dicho que no lo voy a justificar porque yo nunca lo he hecho, nunca le pegaría a una mujer o le levantaría la mano“, argumentó Adán.

Posteriormente, Priscilla le dijo a Pineda que había sido su nieto de siete años quien le había salvado la vida a su nuera luego de avisarle al conserje de su domicilio sobre la agresión, a lo que el padre de Jean Paul manifestó “No creo que tanto. Las agresiones fueron de ambos lados“.