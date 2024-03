Una entrevista reveladora entregó una persona llamada Lorena Basteri, prima de Luis Miguel y sobrina de Marcela Basteri, a la televisión de Argentina, específicamente en el programa Mañanísima. De acuerdo a la mujer, la madre del ‘Sol de México’ está viva y reside en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires.

Según la entrevistada, Marcela fue hallada en esa ciudad a mediados de 2018, con sus facultades perturbadas.

“Una vez que la reencontramos no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”, aseguró.

“Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, que es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel”, añadió.

De hecho, Lorena Basteri dejó en claro que incluso ha visitado a la mujer durante los últimos años.

Supuesta realidad de, Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel

“Ella está con sus complicaciones propias de la edad, pero bien. Me reconoce. Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel. Después, lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter”, comentó.

Respecto a si Luis Miguel alguna vez ha estado con aquella persona, Lorena indicó que en el hospital han asegurado que sí.

“Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido. Yo la verdad que no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar”, concluyó.

Hay que señalar que Luis Miguel se apronta para llevar a cabo una serie de conciertos en Argentina, en medio de su reciente gira.