Durante esta mañana, en medio de una fiscalización en vivo transmitida por Contigo en la mañana, un conductor se dio a la fuga eludiendo a un funcionario de Carabineros que tenía en frente.

“Estamos en una fiscalización en plena Estación Central, específicamente en la calle Toro Mazotte. Se están realizando distintos controles en distintos puntos. Hace unos minutos atrás recién se controló a un automóvil blanco, sin embargo, se dio a la fuga“, relató la periodista en terreno al estudio.

“A la vuelta, cuando iba girando por el sector de la Alameda, intentó atropellar a un carabinero. De hecho, ahora estamos tratando de ver si es que es posible que Carabineros nos pueda compartir esas imágenes, porque esto fue reciente (…), el hombre no tendría la licencia de conducir“, continuó la reportera.

El Capitán de Carabineros presente en el lugar explicó la situación, confirmando que el vehículo había sido identificado y, así también, su dueño. “Verificamos la patente, hasta el momento no mantendría encargo (por robo), pero dos puntos de control con peligro de accidente a Carabineros“.

“En esta situación, cuando Carabineros ve que (el auto) evita este control y el vehículo intenta ocasionar un daño a un carabinero, como estamos en vía pública, el personal no hizo uso de su armamento. Perfectamente; legalmente, lo pudo haber utilizado, sin embargo, al no tener una mira segura, no lo realiza para evitar daños a terceros“, relató el funcionario.

“Tenemos claro quién es el dueño, tenemos claro el video, el modelo del auto, por lo tanto, estamos haciendo todos los cursos de acción pertinentes para volver a controlarlo y proceder a la detención si fuera el mismo conductor”, continuó el capitán.

“Tenemos en el video el registro de que, efectivamente, la persona ocupa el vehículo como medio de arma. Cuando una persona ocupa un vehículo con la intención de ocasionar lesiones se considera, perfectamente, un arma, por lo tanto, él con la lesión que puede ocasionar el vehículo, perfectamente puede pasar como homicidio frustrado a un personal de Carabineros“, concluyó.