La humorista utilizó sus redes sociales para realizar un balance tras su presentación en Coihueco, donde fue pifiada. En su desahogo, la también actriz se refirió al episodio y a cómo ve su próximo paso por la Quinta Vergara.

Javiera Contador vivió un complejo momento durante una presentación en Coihueco, región del Ñuble. La comediante tuvo que terminar abruptamente su rutina tras poco más de 10 minutos sobre el escenario a causa de pifias del público.

“Como nunca me había pasado no lo manejé bien, me puse muy nerviosa y seguro que me puse muy fome porque no quería estar ahí. Fue durísimo, lo pasé súper mal”, confesó la humorista en conversación con Cooperativa.

“Quedé llorando y ahí uno empieza a desconfiar del material que tienes”, agregó en el diálogo. Hoy, la también actriz ocupó sus redes para sincerarse frente al episodio y expresar cómo ve su próxima presentación en el Festival de Viña del Mar.

Javiera Contador se sincera tras pifias en show de Coihueco previo a Viña

“Mi trabajo, al igual que la vida misma, tiene momentos buenos y momentos malos. Los buenos superan con creces a los malos. Pero estos últimos existen y cuando ocurren se pasa mal (y se aprende mucho)“, comenzó escribiendo Contador en su publicación.

“El próximo Lunes estaré en el Festival de Viña. Hemos trabajado muchísimo para estar ahí. Y las risas y cariño de diversos públicos a lo largo de todo Chile nos hace sentir que lo hemos hecho bien. Llevamos mas de 300 funciones exitosas y una fallida. (Que por supuesto es la única que tiene prensa)“, continuó la comediante.

“Ocurrió hace 4 semanas en un Festival en Coihueco. Un grupo de personas me pifió. Obviamente se siente horrible, yo me puse nerviosa y mi trabajo salió mal. Afecta? Mas que la cresta. Que se hace? Uno se levanta y sigue trabajando con mas empeño, para que ojalá, eso no vuelva a suceder. Y no ha pasado”, agregó.

“Reconozco que el primer show después de eso me costó. Pero luego de un ratito recuperé la confianza y salió hermoso, (como todos los que han venido después). Ningún resultado está asegurado, pero que no les quepa duda que por aquí lo seguiremos dando todo para hacer un Show inolvidable. Con todo el amor y todo el humor”, cerró Javiera.