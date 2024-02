Claudio Reyes utilizó su programa de YouTube para analizar lo que fue el humor en el pasado programa Juntos Chile se Levanta, específicamente por Diego Urrutia y la polémica por Jorge Alís.

En este sentido, el comediante criticó bastante la pasada presentación de Urrutia en el Movistar Arena, dejando entrever que había estado aburrido.

“Quiero reiterar mi crítica a Diego Urrutia. Lo vi, y al igual que me pasó en la Teletón, todavía estoy esperando lo chistoso, todavía estoy esperando reírme”, expuso.

Claudio Reyes por Jorge Alís

Respecto a Alís, quien acusó haber sido censurado por la producción, evitó hacer una crítica más personal, pero sí apuntó contra los canales de TV.

“Imaginen qué voy a alegar yo que me llaman de programas y, antes de ir a la grabación, me bajan. Por cualquier motivo. Me ha pasado en varios programas, incluso en el canal de una camarada y amiga mía, como es la Paty Maldonado”, indicó.

“Hasta en ese canal (TV+) me han bajado de un par de programas. Así que no me sorprende, si al Alis (…) lo censuraron”, concluyó.

Hay que señalar que, concluido el evento organizado por ANATEL, el humorista de origen argentino evidenció haber vivido complejas situaciones.

“Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guión que mandamos, después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir, dicen, no lo hicieron“, detalló en un video.

A lo que agregó: “Y ahora era como ‘se decían cosas que no, que como estaba en televisión no se pueden decir ciertas cosas en la televisión’ y esa historia es lo que realmente llama la atención, que no se puedan decir cosas porque esto va a la televisión“.