Entre la nómina de invitados para el show solidario de Anatel y “Movidos x Chile”, Juntos Chile se levanta, figuraba el trasandino Jorge Alís, quien estaba contemplado como uno de los shows de humor fuerte de la noche. Así fue que el público lo esperó por horas, casi 9 para ser exactos, pero el comediante jamás se subió al escenario.

A eso de las 02:00 horas de la madrugada el evento cerraba el telón en pantalla con la meta cumplida, pero en ese mismo instante, Alís dejaba el recinto evidentemente molesto. A través de sus redes sociales el humorista cargó un video donde se le ve ofuscado subiendo a su auto en compañía de su equipo.

En tanto, uno de los integrantes lo graba para sus redes sociales: “Explícale a la gente qué pasó”, le dicen a lo que Jorge se descarga: “Nos censuraron. Nos censuraron y no nos dejaron subir, porque no sé, decíamos cosas que no se podían decir”.

“Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guión que mandamos, después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir, dicen, no lo hicieron“, detalló.

A lo que agregó: “Y ahora era como ‘se decían cosas que no, que como estaba en televisión no se pueden decir ciertas cosas en la televisión’ y esa historia es lo que realmente llama la atención, que no se puedan decir cosas porque esto va a la televisión“.

“Teníamos crítica social que parece que no servían, que no se pueden decir y por eso (estoy) molesto (…) Es una mierda que no se puedan decir cosas y que haya censura”, lanzó sin filtros Jorge Alís.

Tras ello, el comediante aseguró que buscaban que dijera solo lo que la “gente con guita” (dinero) quería escuchar. No obstante, anunció que hará otros shows para ir en ayuda de los damnificados, donde no sea censurado.