En medio de un despacho del matinal Mucho Gusto, Andrés Caniulef vivió un tenso momento junto al alcalde de El Tabo, Alfonso Muñoz; el concejal de la misma comuna, José Antonio Veas; y el director de seguridad pública, Pedro Pablo Rodríguez.

Luego de que Mega emitiera un reportaje donde se expuso que la familia de Muñoz vivía, hace años, en un terreno fiscal, y que Rodríguez hizo uso de vehículos municipales para usos personales, Caniulef se dirigió hasta la municipalidad de El Tabo para hablar con ellos.

La denuncia sobre la situación fue expuesta por el concejal Veas. “Yo lo que he denunciado es el mal uso de los recursos municipales, sólo eso. Yo hice una denuncia varias veces, y no se han tomado las medidas que corresponden”, comenzó diciendo José Antonio.

Alcalde de El Tabo tuvo tenso roce en vivo con concejal de su comuna

“Ahora me doy cuenta y entiendo que al director le hicieron una multa de su sueldo y que no está reflejada en transparencia, entonces, yo he denunciado el actuar del director de seguridad pública y se vuelve a repetir. No es sólo el camión aljibe, ahora es un vehículo de áreas verdes que estaba descargando sacos de cemento en su terreno“, continuó el concejal.

“Yo debo reconocer que cometí un error. Yo también tengo el derecho a reconocerlo (…), yo cometí un error, lo reconozco, lo puedo reconocer y lo que puedo decir es que fui sancionado y se me hizo un sumario“, respondió después Pedro Pablo Rodríguez.

En medio de este diálogo es que la discusión pasó a mayores. Si bien la cámara no enfocó el momento justo en que el alcalde Muñoz se acercó al concejal Veas, Caniulef relató la situación: “Se elevó la temperatura… la discusión, lamentablemente, casi llega a los golpes”.