En una prueba donde se definió al nuevo Top Chef de la semana, Gianella Marengo protagonizó un tenso momento con el jurado del programa al momento de presentar su preparación.

La consigna de la competencia era mar y tierra, por lo que los participantes podían mezclar carnes con mariscos y/o pescados en sus platillos, además de otros productos provenientes de la tierra y del mar.

Marengo realizó un plato de pasta, el que tituló “sombreritos langostilonga”. Al chef Benjamín Nast le gustó su menú, pues consideró que estaba “bien equilibrado”, motivo por el cual felicitó a la exPelotón.

Gianella Marengo protagoniza tenso momento en Top Chef

Sin embargo, cuando la chef Fernanda Fuentes probó la preparación, lo primero que expresó fue que la idea era buena, pero que habría preferido una salsa más ligera, pues estaba muy densa. “La pasta está muy gruesa en los bordes, pero está bastante bien la idea”, señaló la jurado.

La juez le sugirió haber hecho el mismo relleno, pero dentro de un calamar, apreciación que fue cuestionada por Marengo una vez que estuvo sola frente a la cámara. “Háblenme de la pasta. Que estaba gruesa, que estaba mala, que estaba desabrida, lo que quieras, pero no que ‘podrías haber traído un producto del mar para hacer otro plato’“, dijo Gianella.

Cuando Sergi Arola probó el platillo, le sugirió a la concursante haber cocinado los langostinos con su cabeza para haber reforzado los sabores. “Pero siempre me cambian las recetas. Que haga otra cosa, que agarre un calamar, que agarre otro coso, que le ponga no se qué a no se qué“, soltó la jugadora, sorprendiendo al jurado.

“Es que siempre, te juro. La única a la que le dicen que haga otras cosas“, continuó Marengo. “No estás escuchando lo que te estamos diciendo“, le respondió Nast, a lo que la jugadora contestó “Sí, estoy escuchando muy atentamente”.

“Lo que pasa es que aquí todos están ‘sí, chef, bueno, chef’, todos son unos pateros. Los encuentro a todos pateros hoy día“, lanzó después la aspirante cuando se encontraba sola frente a la cámara. “No se trata de pelear, sólo defendí mi punto. Dije que me están cambiando el plato“, agregó después.

Una vez que la cámara volvió al estudio, Sergi Arola paró en seco a la concursante, momento que fue catalogado como “tenso” incluso por sus compañeros del programa.