Hace más de 30 años el cantante José Luis ‘Puma’ Rodríguez pisó por última vez el escenario del Festival de Viña del Mar, aunque su relación con el país ha sido persistente, puesto que ha participado en varias ediciones de la Teletón y de otros eventos nacionales, tal como su último show en el Festival del Huaso de Olmué.

Pese a ello, el venezolano aseguró que una reciente entrevista que no planea regresar al magno evento nacional: “No, no creo. Eso no va, a menos que hagan un festival con todos los de nuestra generación como Raphael, Perales, los que estamos todavía en el cuerpo. Ahí sí, pero en este momento está pasando todo lo del reggaeton y es difícil que uno encaje“, aseguró.

En esa misma línea, el cantante se refirió a la polémica presencia de Peso Pluma en Viña 2024, la cual fue confirmada por la organización del festival, pese a que el directorio de TVN -uno de los canales organizadores- pidió su baja.

“Yo creo que la última palabra la tiene la gente”, comenzó diciendo a La Cuarta. “Tú puedes, afortunadamente en esta libertad, tomar o rechazar lo que te gusta”, agregó.

Pero sus palabras no quedaron ahí: “No se puede prohibir el hecho de que alguien se presente en un sitio por el contenido de sus letras, aunque sean bastante gráficas o que promuevan, no sé, la rebelión o alguna cosa de esas. Todos tenemos derecho”, dijo en referencia a la libertad de expresión.

Cabe recordar que el cantante mexicano se encuentra en el ojo de la polémica luego de que el sociólogo Alberto Mayol acusará a Hassan Kabande Laijaen -nombre real de Peso Pluma- una columna para BioBioChile de promover la “narcocultura” en su música.

Sobre aquellos que no comparten o les disgusta la presencia del artista en el certamen, Puma Rodríguez aconsejó: “Es que si yo estoy viendo el festival y tengo un aparato que se llama control remoto en mi mano y viene algo que no me gusta, simplemente lo apago. El poder está ahí, pero la libertad es para todo el mundo”, cerró.