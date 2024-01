El comediante Checho Hirane, quien fue parte por años del programa Video Loco, dijo estar dolido por no ser invitado al reencuentro en Socios de la Parrilla.

El comediante Checho Hirane dijo estar dolido tras ser excluido del reencuentro de los conductores del clásico programa de los 90′, “Video Loco”, el que se transmitía por las pantallas de Canal 13.

El programa, que se estrenó hace 32 años, era un clásico de los viernes en la noche, donde se mostraba una serie de videos con chascarros. Durante la transmisión, se popularizó el nombre de “Cachupin” para los perros.

En el último programa de “Socios de la Parrilla”, fueron invitados Paola Camaggi, Savka Pollak, Eliseo Salazar y Álvaro Salas, quienes fueron parte de “Video Loco”, junto a Jorge Zabaleta.

También hubo otros participantes en “Video Loco”, como Claudia Conserva, Carolina Arregi y Checho Hirante. Este último manifestó su descontento por no ser invitado al reencuentro del programa en Socios de la Parrilla.

A través de las pantallas de Not News, por Canal Vía X, en conversación con Nicolás Larraín, Hirante dijo que “esta me duele, creo que sale esta semana en promoción”.

“Me llama la atención, porque a mí me pidió un favor en “Socios de la Parrilla” que hiciera la promoción de “Socios de la Parrilla”, comenzó diciendo.

El comediante añadió que “me llama la atención curiosamente, y me duele que hayan llevado al equipo de Video Loco y no me hayan invitado”.

Checho Hirane señaló que cuando se enteró “dije, qué curioso, esa cosa que te duele un poquito, no por salir en la televisión, por favor, ya estay cabreado tanta tele, pero la verdad es que llama la atención, una especie de ninguneo sin ninguneo sentido”.

Revisa la declaración del comediante a continuación: