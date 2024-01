Maite Orsini dio una extensa entrevista a Revista Velvet, en la cual habló por primera vez abiertamente sobre su relación con Jorge Valdivia, exfutbolista y actual comentarista deportivo.

La diputada desclasificó algunos aspectos del ‘pololeo’, aunque sin entregar mayores detalles. No obstante, sí quiso hablar respecto al día en que conoció al exseleccionado nacional.

Unicef organizó una actividad en Renca con futbolistas, autoridades y niños de la comuna”, indicó.

“Era una mañana, íbamos armando equipo y haciendo distintos partidos y a mí me tocó jugar con él y contra él, dos veces. Me cayó muy bien, no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida”, agregó.

Maite Orsini y Jorge Valdivia

En este sentido, la parlamentaria declaró que no se gustaron en un inicio, aunque sí se agregaron a redes sociales, donde comenzaron a hablar.

“En ese momento no fue un coqueteo, para nada. Yo estaba trabajando, estaba lleno de autoridades y solo me cayó bien, no lo vi con otros ojos. Ni en el multiverso 47 me hubiera imaginado que me iba a gustar Jorge Valdivia, no, no, para nada. Él tampoco a mí”, sostuvo.

“Nos caímos bien, no más, y nos seguimos en Instagram. Nos comentábamos cosas, pero no en un ámbito amoroso en un principio”, añadió.

Hay que señalar que los rumores de una relación entre ambos se originaron hace más de un año, luego del quiebre de Valdivia con Daniela Aránguiz.