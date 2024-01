El 2019, Carla Jara participó en La divina comida . En el capítulo, en medio de una dinámica de juego, a Carla se le pidió definir a Cathy Barriga en una sola palabra. “Falsa”, respondió la actriz y animadora; momento televisivo que ha vuelto a viralizarse debido al contexto judicial de la exalcaldesa de Maipú.

“Falsa, no como alcaldesa, como persona. Conozco su otro lado porque trabajó en Mekano conmigo. Ella tuvo momentos muy desagradables conmigo, me trató muy mal en ciertas ocasiones, entonces, yo no me olvido de eso. Yo no creo en la ‘Ay, soy tan buena, tan dulce, tan pinky, tan rosada’, no“, lanzó Jara en el programa de CHV hace 5 años.

Es por ello que este miércoles 24 de enero, desde el programa Sígueme de TV+, se comunicaron con Carla para saber su postura frente al tema que ya sucedió hace años, y que anda rondando masivamente en redes sociales.

Carla Jara por polémicos dichos sobre Cathy Barriga tiempo atrás

“En el momento que yo dije eso en La divina comida, recibí mucho odio por parte de gente de Maipú, diciéndome que era una envidiosa, que yo no había logrado lo que ella había logrado, ser alcaldesa ni nada”, partió señalando la animadora.

“Yo dije, en realidad, lo que a mí me había pasado; mi experiencia con ella, como yo había vivido mi época de Mekano“, continuó Carla.

“Ahora todo el mundo me escribe y me manda mensajes diciendo que el tiempo me terminó dando la razón. Es lamentable todo lo que se está viviendo. Antes de todo es mujer, y es mamá. Así que me imagino que debe ser un momento súper difícil”, agregó la actriz.

“Pero claro, como lo dije ahí (en La divina comida), yo nunca me referí a ella como alcaldesa, sino cómo había sido ella conmigo como persona y nada más, esa fue mi experiencia con ella. Nada más que decir, porque es un tema legal y está todo ahí aún estudiándose, y no quiero estar involucrada en cosas legales”, cerró Carla Jara su vivencia con Cathy Barriga.