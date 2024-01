En diciembre pasado, la periodista María Elena Dressler fue designada como el reemplazo de María Luisa Godoy en la conducción del matinal de TVN, Buenos días a todos, a propósito de las vacaciones de la animadora.

Posición que usó hasta el 24 de diciembre pasado, cuando súbitamente dejó las pantallas. Cuando ya comenzó el nuevo año, para los televidentes fue extraño no verla retomar su rol como panelista.

Sin embargo, fue Luis Sandoval, del podcast “Que te lo digo”, quien aseguró que cuando la periodista intentó renegociar le habrían dicho: “No están las lucas para pagarte lo que tú estarías pidiendo por estas cinco horas en el matinal”.

Aunque el canal no usó las mismas palabras, confirmó que efectivamente María Elena Dressel salió definitivamente del matinal tras no llegar a un acuerdo económico: “Es efectivo que estuvimos en negociaciones con María Elena para que siguiera como panelista en Buenos días a todos, pero no llegamos a un acuerdo económico que cumpliera con sus expectativas”, dijeron a Página 7.

No obstante, aclararon que “seguiremos trabajando con ella para proyectos específicos del canal”.

Por su parte, María Elena Dressel, no se ha referido a la noticia de manera oficial, sino que solo ha replicado los titulares de diversos medios en sus redes sociales.