El talquino aseguró en sus redes sociales que fue vetado por el canal y que, por lo tanto, no será invitado en la nueva temporada del programa de concursos. Fuentes internas de la señal afirmaron que el único ex participante que retornará es Nicolás Gavilán.

Hace tres años, luego de su exitosa participación en Pasapalabra, Luis Medel, el dueño de Sabrolandia en Talca, retornó al programa de CHV en uno de los usuales regresos que hacen los concursantes. Sin embargo, en la nueva temporada esta situación no se volvería a dar.

Al menos así lo acusó el ex participante en su cuenta de Twitter: “Estoy vetado en Pasapalabra, o al menos todo me hace creer aquello”, comenzó diciendo.

“Julián, siempre muy simpático y buena onda, le estaré siempre agradecido. El cuento es que No me volverán a llamar nunca jamás“, afirmó de manera tajante. A lo que agregó: “Aviso porque mucha, muchísima gente me pregunta si vuelvo. Y no“, cerró.

En la temporada actual del programa, Nicolás Gavilán, uno de los mayores ganadores del rosco, regresó para enfrentar a nuevos participantes, donde se ha mantenido en juego por más de cuatro semanas.

BioBioChile intentó obtener declaraciones respecto a las acusaciones de Luis Medel, ante las que prefirieron no referirse.

No obstante, fuentes internas del canal aseguraron a nuestro medio que Gavilán será el único ex participante invitado a Pasapalabra, por lo que, se cierra la posibilidad del retorno de Luis Medel y en el caso de que el Hualpenino pierda, sería reemplazado solo por jugadores nuevos.