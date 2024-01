El actor Jamie Dornan, conocido por protagonizar la trilogía cinematográfica Cincuenta sombras de Grey, pasó un gran susto durante sus vacaciones en Portugal junto a unos amigos tras sufrir una intoxicación con síntomas similares al de un paro cardíaco.

Por suerte, la alarma de infarto fue falsa, sin embargo, los síntomas fueron reales y provocados por otro motivo… Orugas procesionarias.

El intérprete de 41 años se encontraba con varios amigos de viaje, uno de ellos Gordon Smart, el presentador de Good Morning Britain, quien entregó detalles sobre su estado de salud y el de quien encarnó a Christian Grey.

Jamie Dornan es hospitalizado por intoxicación con orugas

Gordon relató que al segundo día de vacaciones, luego de haber pasado una jornada de golf, comenzó a sentir un “hormigueo en la mano izquierda y cosquillas en el brazo izquierdo”, señales propias de un infarto, consigna Daily Mail. Una vez ya en el hospital, se dieron cuenta de que Smart tenía una frecuencia cardíaca de 120 mph.

Tras ser estabilizado y dado de alta, Gordon regresó al hotel y encontró a Jamie conectado a un equipo médico. Dornan le dijo a Smart que minutos luego de que él había partido al hospital, estando en el hotel se le habían entumecido las extremidades y que, después, “apareció” en la parte trasera de una ambulancia.

Resulta que en los campos de golf de Portugal hay orugas que “han estado matando perros y provocando ataques al corazón en hombres de cuarenta años“, declaró Gordon en conversación con el programa The Good, the Bad and the Unexpected, donde contó la anécdota.

Dichas orugas, de tipo procesionarias, fueron las culpables de los particulares síntomas que los amigos presentaron. Este insecto posee diminutos pelos con una proteína irritante que resulta tóxica al tacto, provocando dolor en la piel, irritación en los ojos y la garganta, así como erupciones cutáneas y, en casos raros, reacciones alérgicas, detalla Daily Mail.

“Hemos tenido mucha suerte de salir con vida de esa situación“, concluyó Gordon Smart.