Javiera Contador estuvo como invitada esta noche en Podemos Hablar. En el programa, la actriz recordó varios difíciles momentos que le tocó vivir en la TV: muchos de ellos marcados, fuertemente, por las críticas a su apariencia física.

En el espacio de conversación, Javiera confesó que las críticas por su físico han estado muy presentes en su vida desde el comienzo de su carrera televisiva.

“Uno trabajando en la tele tiene tema con la autoestima, ahora los cuerpos son diversos. Está el body positivity, pero cuando yo entré a la tele a hacer teleseries, no. Entonces, había que ser flaca, mina, tostada”, manifestó la actriz.

Javiera Contador sobre la discriminación en TV

“Finalmente, el tema no es lo que te pongas, es que tienen ganas de hacerte mierda (sic)”, agregó Contador. El rostro televisivo recordó en la instancia una incómoda situación que vivió años atrás en un taxi: el conductor del vehículo le dijo “usted las piernas las tiene muy gorditas“.

La comediante también se refirió a un momento que fue bastante doloroso para ella. Hace años, un diario tituló la portada con la siguiente frase: “Javiera Contador: Animo bien, pero me visto mal”. Frente a ello, la humorista contó que lo había pasado pésimo: aquello la insegurizó al punto de no saber qué usar para ir al trabajo.

“Yo no quería ir (a trabajar). De verdad no sabía qué ponerme. Llorando, ‘¿qué me pongo?’, me empecé a vestir con algo como azul, algo neutro, para que no fuera tema, pero igual era tema”, expresó la animadora.

“Ahora me da risa… Cuando esto pasó, yo lo pasé pésimo. Yo ahora te lo digo porque ahora no me pasa, pero en ese minuto yo lo pasé muy mal, lloré mucho, no quería ir al canal, no sabía qué ponerme“, reveló la presentadora.