En el capítulo de ayer (miércoles 10) de Como la vida misma, pudo verse cómo Sole y Benjamín tuvieron un grave accidente automovilístico que terminó con Benja en estado de gravedad.

En el episodio de hoy, las causas del accidente fueron develadas: el conductor del vehículo que colisionó a Soledad y Benja se pasó un ceda el paso. Esto descarta una teoría que seguidores de la telenovela mantenían en redes, sobre que la llamada de Carol a Soledad mientras ésta manejaba la había distraído.

Sole resultó con lesiones menores pues la colisión fue por el costado donde Benja iba sentado en el auto. El resultado: Benjita terminó con una fractura en su fémur derecho y un tec abierto, motivo por el cual fue rápidamente llevado a la clínica y sometido a cirugía.

La mala noticia se supo rápidamente dentro de la familia de Sole y Alonso, por lo que Octavia, llegó de inmediato al recinto médico. Una vez en en lugar, la madre del menor estalló en contra de Soledad por lo sucedido. “Si algo le pasa a mi hijo es tu responsabilidad, no te lo voy a perdonar nunca, Sole”, le dijo la mujer al personaje de Sigrid Alegría.

“¡Lo chocaron y estaba solito!” Le gritó luego Octavia a Alonso para terminar rompiendo en un llanto desesperado. La exesposa de quien es interpretado por Diego Muñoz también arremetió contra él, sacándole en cara que haber ido a buscar al niño al colegio era su responsabilidad y no de Soledad.

Durante el capítulo no se compartieron mayores detalles del estado de Benjamín, quien tuvo que ser operado de urgencia. En escenas del próximo episodio, Damián se mostró afectado por la situación, quien le confesó a su papá su preocupación por Benjita. “No quiero que le pase nada al Benja. Además de ser mi amigo, es como mi hermano”, expresó el niño.

En el adelanto, además, el médico que estaba a cargo de Benjamín sale a entregarle un mensaje a los familiares: “Las próximas horas son claves para poder brindarles mayor información”.

El capítulo de hoy desató variadas reacciones en redes, donde televidentes expresaron su sentir frente a la sensible situación ocurrida en la ficción.

aquí la situación responsable es por culpa de ese conductor que se atravesó y del insensato del bruno que con su egoísmo por que la carol no lo acepto va y le dice esas cosas para mi son los únicos dos en esta parte de la historia #ComoLaVidaMisma

malú está teniendo el peor día de su vida, armando la dejó sin explicaciones contundentes, no tiene hogar y su nieto está accidentado gravemente PORQUE LAS MUJERES SUFREN AQUÍ #comolavidamisma pic.twitter.com/xcUCtBqbC1

no me muestren a alonso llorando NO A MI HOMBRE #comolavidamisma pic.twitter.com/ULGsRp5ICC

