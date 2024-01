Desde hace varios meses se anunció la separación de Paula Pavic y el tenista nacional Marcelo “Chino” Ríos luego de 16 años de matrimonio. La noticia no ha estado exenta de polémicas, puesto que la mujer ha develado varios secretos y situaciones que vivió con el deportista nacional.

Algunas de las revelaciones más potentes y controversiales de la coach fueron que el exnúmero uno del mundo le prohibía salir con sus amigos, lo que condicionaba a la continuidad de su relación, y que no podía trabajar, pues a su parecer Pavic debía dedicarse exclusivamente a la crianza de sus hijos. Esto último, fue confirmado por el mismo Ríos en una entrevista con PH.

Sobre este tema debatían los panelistas del programa de farándula Sígueme, puesto que en una transmisión en vivo la mujer reveló que se encuentra solo con una de sus hijas en Chile, mientras que Ríos y la madre de Pavic están con los demás niños en EE.UU.

Después de revelar que su autoestima se mermó durante su relación con Ríos, la exesposa de “Chino” Ríos, Kenita Larraín, compartió una potente reflexión al respecto.

“Primero, decirle que está preciosa, estupenda. Ojalá que descubra toda esa belleza que hay en su interior y, si pudiera decirle algo, sería que se empodere. Si por 16 años siguió al que era su marido, ojalá no lo cambie por otro hombre al que siga. Que se siga a sí misma. Hay que florecer en la parte interna. Que se dé cuenta de lo maravillosa que es como persona”, dijo según recogió Página 7.

Tras mencionar el acuerdo de divorcio de Ríos y Pavic donde esta última no está incluida como madre, Kenita lanzó: “De la que me salvé”.

“Debe ser súper doloroso para ella como madre no estar incluida en el plan que se está planteando a futuro respecto a sus hijos. No me quiero poner ni un segundo en sus zapatos. Debe ser muy doloroso”, agregó.

Cabe recordar que en noviembre pasado, en el mismo programa, Kenita Larraín reveló que Ríos solía tener arranques violentos provocados por los celos. Fue durante su participación en el matinal de TVN que Kenita compartió escenario con Felipe Camiroaga, con quien reconoció haber tenido una potente química.

En una ocasión, Ríos la acompañó al programa, pero cuando atestiguó los acercamientos entre los conductores del matinal tuvo una iracunda reacción: “En un momento, yo no sé si él sintió la energía, el coqueteo entre yo y Felipe, y Marcelo hace esto (golpear con su palma) y tira todo al suelo. Como un ataque de ira (…) Imagínate la escena. Quedé petrificada. En la casa fue como: ‘¡No quiero que trabajes más! ¡Esto es lo último’ Imagínense si fue así fue en pantalla, como fue sin pantalla”, dejó entrever.