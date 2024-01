Tras varias horas desde que estalló la polémica por las acusaciones de Luis Pinto, el comediante Felipe Avello se disculpó públicamente con el exmodelo de “Cara y sello”.

A través de un video cargado a la sección de Stories de su cuenta de Instagram, el “Pececillo” afirmó que se puso en contacto con el exmodelo durante este martes, a quien extendió sus disculpas. Pero no solo eso, sino que también afirmó que su “error” se debía a sus inicios en el humor.

Tras ver el controversial documental, Avello afirmó: “Me enteré que él (Pinto) está en un delicado estado de salud, está enfermo y en el documental él también habla de la época en que trabajamos juntos”, comenzó diciendo.

“Él no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años. Hoy pude hablar con Luis Pinto (…) La verdad es que sí, yo creo que me equivoqué en mí actuar al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años”, reconoció.

A lo que agregó: “Con el afán de hacer reír me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie”, se excusó.

Luego de mencionar que intenta mejorar su humor, reconoció que “en ese tiempo, y en especial con Luis, en esa ocasión, no estuve bien al no avisarle” sobre la utilización del video, tras lo que reiteró sus disculpas y desearle lo mejor a Pinto.