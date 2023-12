La ex animadora de televisión se confesó sobre la trastienda que vivió luego de ser desvinculada de Aquí somos todos para irse a Tu Día, decisión sobre la cual aseguró no haber estado de acuerdo.

Fue en agosto de 2021 cuando Ángeles Araya se despidió en vivo de la conducción del programa de ayuda social Aquí somos todos para emprender una nueva aventura en el recién reformado matinal Tu Día. La periodista en ese entonces se fue del espacio en un capítulo marcado por la emotividad, donde dejaba atrás el proyecto que la hizo reconocida en televisión.

Aunque en pantalla era posible atestiguar la tristeza de la periodista, fue recién ahora que reveló la trastienda de su salida del programa, la cual fue bastante tormentosa.

En conversación con Daniel Fuenzalida en el estelar de Zona Latina, Sin Dios ni Late, la ex animadora de Canal 13 se sinceró sobre el momento: “Me citaron a una reunión un día en la tarde y me dijeron, me acuerdo perfecto, ‘el Aquí somos todos se acaba para ti"”, le habrían dicho los altos ejecutivos de la estación.

Al preguntar a qué se debía la decisión, le contestaron que ya tenían un proyecto en carpeta para ella, el matinal Tu Día. “Voy a otra sala, ahí se presenta el Tu Día, que era un muy buen proyecto (…) ahí yo dije ‘¿tengo tiempo para pensarlo?’, yo no quería, ‘déjenme pensarlo, analizarlo, darle una vuelta’ y me dijeron que no“, le habrían respondido.

“Era una decisión lamentablemente tomada (por el canal). Después conversé de nuevo, porque me fui a mi casa y me fui llorando. Salí, me subí al auto y me acuerdo de que me puse a llorar y decía ‘pero por qué, por qué’, y bueno, los contratos son los contratos“, reveló.

Respecto a por qué no quería unirse a Tu Día, Ángeles Araya, aseguró que se debía a la poca injerencia que tiene el rol del animador en el formato: “Un matinal no lo llevas tú y ese es el problema, el matinal no lo haces tú. El matinal tiene muchas otras personas que están trabajando. La decisión editorial no pasa por ti (como animador) bajo ningún punto de vista”, contó.

Actualmente, Ángeles Araya se encuentra alejada de la televisión y se dedica a la locución radial en el programa “Aló Pudahuel” de la emisora del mismo nombre.