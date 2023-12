La actriz, cantante y presentadora de televisión, Millaray Viera, participó la noche de este viernes en “El Purgatorio”, programa de Canal 13.

En la dinámina, se enfrentó a Rayén Araya, también conductora de televisión y de radio.

Durante la velada, Ignacio ‘Nacho’ Gutiérrez, conductor del programa, realizó a Viera diversas preguntas sobre el romance en su vida, donde salieron los nombres del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y el también animador Jean Philippe Cretton.

Millaray Viera y la supuesta relación con Jean Philippe Cretton o el alcalde Vodanovic

Fue la sección ‘Muro de los Lamentos’ que la presentadora se refirió a los rumores sobre un amorío con el ex de Pamela Díaz. “¿Alguna vez miraste con otros ojos a Jean Philippe Cretton?”, preguntó el animador del programa nocturno.

“Este rumorcillo mientras trabajamos juntos cinco años, salió muchas veces en los programas de farándula y pasó por distintos momentos”, inició Millaray Viera.

“Había épocas en las que decían que yo estaba enamorada de él y que él no me pescaba. Habían otras épocas en las que declaraban con toda seguridad que habíamos tenido una relación y que todo Chilevisión lo sabía”, agregó.

Sin embargo, la conductora enfatizó: “Te voy a jurar por mis hijas, Celeste y Julieta, que nunca jamás, no solo no tuve una relación con Jean Philippe Cretton ni algo que se pareciera, sino que nunca hubo un coqueteo. Nunca le dije ‘me gustas o salgamos"”.

Asimismo, negó cualquier vínculo con el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, tanto en amistad como en lo amoroso. Aunque no descartó que le simpatiza.

“¿Qué yo como que tuve un romance con él? No, nada que ver….me gustaría, pero no. De ese manantial no he bebido”, dijo Viera entre risas.