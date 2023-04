Tras su salida de CHV, mucho se ha especulado sobre el futuro laboral de Millaray Viera. Mientras algunos decían que partiría a TVN, otros afirmaban que lo haría a Mega o Canal 13. Lo único cierto es que hasta el momento nada de eso ha ocurrido.

De hecho, la animadora respondió a directamente al panelista de farándula Andrés Baile, quien en noviembre pasado había confirmado que firmaría con la estación pública.

En su reciente visita a Buenos Días a Todos, Viera aprovechó la instancia para replicar las palabras del periodista. “Voy a aprovechar de hacer un reclamo. Hay un señor panelista de farándula, no voy a decir su nombre, pero sus iniciales son A.B”, comenzó la comunicadora.

“Tú hiciste esto mismo, con un dedo me apuntaste a la cámara y me dijiste ‘sé que mañana firmas en TVN, que empiezas en Buenos días a todos’. Hasta dijo por cuanta plata, yo todavía la estoy esperando”, relató.

¿Qué dijo Baile?

En noviembre pasado, en el programa Sígueme y te sigo, Baile adelantó que Viera dejaría CHV, lo que sí ocurrió, pero también aseguró que Juan Pablo Queraltó la reemplazaría en uno de los programas que tenía en ese momento: Yo Soy y Sabingo.

El reportero además le habló directamente a la animadora. “Tiene oferta por la misma cantidad, por los 12 (millones), de TVN, para animar junto a Eduardo Fuentes el matinal, porque la señora Diana Bolocco habría aceptado una oferta mucho mejor de CHV”, sentenció el periodista.

“Millaray, su traspaso al matinal de TVN, sé que no está firmado, pero quizás lo podría pensar un poquito mejor, porque eso va a ser un fracaso con todas sus letras”, advirtió el comunicador.

De acuerdo a la animadora, las palabras de Baile causaron debate en Twitter. “Fui trending topic por eso. (Decían) ‘¿Cómo se va a ir con tanta plata?’. (Yo decía) ‘Ojalá me llamen y me ofrezcan eso’, qué me importa Twitter”, añadió en el matinal de TVN.

“Cuento corto, yo nunca tuve esa conversación, fue falso falso, nunca tuve esa conversación ni con este canal ni con el programa, aunque paso el dato, también podría ser”, bromeó.

La conductora sí reconoció que se encuentra en negociaciones desde hace tiempo para volver a la TV, pero que habían pasado muchas cosas que no le han permitido concretar.