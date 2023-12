Antes de aparecer en Karkú (TVN) en 2007, Kel Calderón ya era conocida tanto frente como detrás de la pantalla chica gracias a su madre, la animadora Raquel Argandoña. Por lo mismo, desde pequeña hizo notar su talento en las comunicaciones, las cuales ahora desarrolla a través de sus redes sociales, donde se convirtió en una destaca influencer chilena.

Pero crecer frente a las cámaras también le ha significado estar permanentemente en el ojo público y que cada uno de sus movimientos sean vigilados con el mayor detenimiento posible. Pese a que su carrera se restringió en su adolescencia a la actuación y el canto, y poco a la farándula, su vida privada igualmente ha estado en la palestra.

Tal fue el caso de sus conflictos con sus padres y sus relaciones amorosas. Recordados son los nombres de Pablo Schilling y Pangal Andrade, dos de sus parejas más famosas y con quienes acostumbraba a acaparar las portadas de revistas y diarios.

Kel Calderon y la presión social sobre el matrimonio

Pero desde junio del 2022, Calderón se encuentra en una relación con el chef Renzo Tissinetti dueño del restaurante Malva Loca. Y pese a las anteriores, esta ha sido uno de sus romances más públicos.

Sobre ella, la exKarkú aseguró que a los 30 años ya no le preocupa demasiado qué se diga de sus parejas, en comparación con el pasado: “He tenido relaciones de todo tipo: súper públicas, con gente que trabaja en el medio, con gente que no trabaja en el medio, relaciones que no se ha sabido nada. Pero creo que ya teniendo más de 30 años (ya no pienso en) “¿y si termino ahora cómo lo ‘des presento’? ¿Y va a salir el cahuín por acá y si nos damos un tiempo, la gente no va a saber?’. Al final fue como ‘Ya, hay gente terminando relaciones constantemente. Siento que se normalizó y me ayudó a normalizarlo, ya no quiero que sea una preocupación”, declaró en conversación con BioBioChile.

Por lo mismo, es usual verlos juntos en eventos y en las decenas de fotografías que comparte Kel en sus redes sociales donde se le ve con el chileno. Misma razón por la que es cotidiano para la exactriz recibir preguntas sobre él y de su relación, las que acostumbra a responder a sus seguidores.

“Prefiero vivirla lo más normal posible y si un día se acaba, tampoco me veo sacando un comunicado, pero imagino que la gente eventualmente se dará cuenta”, agregó la exactriz sobre su relación.

Aunque en ese mismo contexto ha recibido comentarios un tanto desafortunados, según contó en conversación con BBCL: “Lo que me pasa, porque ya cumplí los 30, es que me dicen como ‘pucha, ya no tuviste hijos’ y ‘nunca te casaste’, ‘y tantos pololos que tuviste’ y es como si estuviera muerta”, relató sobre sus detractores.

Pese a ello, Calderón se sinceró y aseguró que el contraer matrimonio no está aún dentro de sus planes próximos: “Para mí, que siempre hablo de mí como ‘cuando sea grande’ que es ridículo porque ya soy grande, pero jamás me he sentido presionada a casarme. De hecho, soy de las que todavía no me quiero casar y creo que ya no hay momentos“.

“Hoy día hay tantas opciones. Si me quiero casar, si mi pareja no se quiere casar, si nos volvemos locos y nos casamos un día o si nos dan ganas de tener hijos, o si después no queremos tener hijos, si queremos adoptar, no sé, hay opciones hasta de vientre de alquiler, hay tantas formas de hacer familia hoy que no estoy dispuesta a que ninguna presión social me diga (como vivir)“, aseguró.

La polémica del atletismo en los Panamericanos: “A mí me habría hecho tanto daño”

En noviembre pasado, en plenos Juegos Panamericanos, la atleta Isidora Jiménez estaba preparándose para los 200 metros planos cuando un micrófono abierto filtró un sorpresivo comentario del periodista deportivo de CHV, Fernando Solabarrieta: “Ya hace mucho que no le da. La verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”, se le escuchó decir sobre la chilena.

El desafortunado comentario causó gran resquemor en la opinión pública, tal fue el caso de Kel Calderón, quien no dudó en manifestarse al respecto el día posterior, cuando Jiménez junto a sus compañeras de 4×400 ganaron la medalla de plata y “mandaron a callar” las criticas.

“Nueva marca nacional y medalla de plata. En la foto, Isi Jiménez, ‘la que nunca dio mucho, la que ya fue’, qué hermoso”, escribió junto a la fotografía de las medallistas. Pero Kel fue de las pocas que se atrevió a hacer un juicio público al respecto.

“Siempre me gusta opinar, siento que estamos en una posición en que tenemos una plataforma masiva. No hagamos como que vivimos en una nube, estamos en un contexto en que si hay una inflación heavy (importante) en el país, hay que abordarlo, me gusta esa conexión real con las personas“, aseguró a BioBioChile.

A lo que agregó: “Cuando pasó lo del atletismo, lo de la Isi fue brigido (impactante) y como mujer me dieron ganas de opinar, y ni siquiera lo pensé tanto, fue algo súper visceral en ese momento, pero también sentí que eso está bien”.

Sobre su reacción, aseguró que no tuvo la intención de “funar” a Solabarrieta, pero sí de marcar un límite: “Nosotras como mujeres, no es por ponerse densas ni extenderse, pero es importante que cuando pasan cosas así las distingamos al tiro y levantemos la mano al tiro”.

De hecho, aseguró que al ponerse en el lugar de la atleta, su reacción no habría sido tan medida: “Me pasó que no podría imaginarme lo horrible y terrible que habría sido para mi estar en la mitad de una competencia, donde yo estaría dudando de todas mis capacidades y escuchar este tipo de comentarios -que a pesar de que no fueron hechos a conciencia de que iban a salir públicos- a mí me habría hecho tanto daño en mi cabeza“, confesó.

No obstante, aseguró que su comentario tenía la intención de darle su apoyo a Jiménez y no de “funar” al periodista deportivo.

Actualmente, Kel Calderón se encuentra dedicada en un 100% a su trabajo en redes sociales, donde se desempeña como embajadora de diversas marcas y comparte contenido relativo al lifestyle con sus 1.8 millones de seguidores.